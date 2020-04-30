وأعلن مسؤولو الصحة الروس عن ارتفاع يومي قياسي بلغ 7099 حالة مؤكدة جديدة صباح اليوم الخميس، مما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 106498 حالة.

ومن المرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، حيث لا يتم اختبار الجميع، كما يحمل كثيرون المرض دون ظهور أي أعراض عليهم.

وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

والثلاثاء، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.