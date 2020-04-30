ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فرق الإطفاء، قولها إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من 4 طوابق في مدينة إيتشيون، على بعد 80 كلم جنوب شرقي سيول، وانتشر "بسرعة كبيرة" مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين لا يزالوا عالقين داخل المبنى.

وقال سو سيونغ هيون قائد فرق الإطفاء في إيتشيون، إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء، مشددا على أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ونقلت "يونهاب" عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن 10 انفجارات قوية.

وتظهر مقاطع فيديو التقطت بعد الانفجار، ألسنة لهب وسحابة عملاقة من الدخان الأسود فوق المبنى، وسط محاولات رجال المطافئ السيطرة على الحريق.