وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، أن "كوفيد 19" حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60853.

وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة مساء الأربعاء تزيد على تلك التي سجلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا لافتا في أعداد ضحايا الفيروس الفتاك (1330 وفاة مساء الأحد و1303 وفيات مساء الاثنين).

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد، إن فيروس كورونا المستجد "سيرحل".

وأكد ترامب أن الفيروس "سيذهب. سيغادر. سيختفي. سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.