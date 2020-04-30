وتحدث المسؤول لكنه رفض الكشف عن اسمه، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أميركي كبير لم تسمه، أن منظمي تصنيع وتداول الدواء في الولايات المتحدة ربما يعلنون قرارهم بشأن السماح بالاستخدام الطارئ للدواء التجريبي "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا.

وكان أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد قال للصحفيين في البيت الأبيض، إن البيانات الأولية بشأن العلاج المحتمل "تبدو مبشرة"، لكنها تحتاج إلى المزيد من المراجعة.

وأضاف أنه ليس لديه جدول زمني لموافقة إدارة الغذاء والدواء.

وباتت الولايات المتحدة منذ أسابيع أكثر دول العالم تضررا من الوباء، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ 1005147، بزيادة 23901 حالة عن

الإحصاء السابق، في حين زاد عدد المتوفين 2247 ليصل الإجمالي إلى 57505.

وقالت المراكز الأميركية إن هذه الحصيلة هي لعدد المصابين والمتوفين بمرض "كوفيد 19" حتى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 28 أبريل بتوقيت الساحل الشرقي، مقارنة بإحصائها السابق في التوقيت ذاته من اليوم السابق.