وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة زهارا دي لوس أتونيس، أوغسطين كونيجو، إن أوامر استخدام ذلك المبيض صدرت "بهدف حماية الأطفال"، الذين سمح لهم يوم الأحد باللعب بالخارج لأول مرة، بعد أسابيع من العزل القسري.

واستخدمت 3 جرارات زراعية في تقليب الرمال، أثناء رش ألف لتر من المبيض المخفف بالمياه بنسبة 2 بالمائة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال كانيجو إنه أخطأ في تقييم الضرر البيئي لمبادرته، مضيفا أنه "مستعد لسداد أي تعويض أو غرامة".

وأطلقت السلطات البيئية الإقليمية تحقيقا وأصدرت تقريرا تأديبيا، قد يؤدي إلى فرض غرامات على مجلس البلدة ورئيسه.

وتعيد إسبانيا ببطء التخفيف من الإغلاق الصارم الذي فرضته منذ منتصف مارس. وقد وصل عدد حالات الوفاة في إسبانيا إلى نحو 24 ألف حالة وفاة جراء كورونا.