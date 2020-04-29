وأضاف: "نتطلع إلى القيام بذلك على الرحلات الدولية القادمة من المناطق المصابة بشدة. سننظر في ذلك الأمر في المستقبل القريب للغاية."

وأوضح ترامب إنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار. قال "ربما يكون مزيج من الاثنين".

وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية لعرض برنامج قروض "باي تشيك بروتيكشن" لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على الجائحة.

وقال إن إدارة الأعمال الصغيرة قامت بمعالجة المزيد من القروض في 14 يومًا، بشكل أكبر مما فعلته في الـ 14 عاما الماضية.

ودافع ترامب في وقت سابق عن تعامل إدارته مع الجائحة، حيث التقى بحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ووعد بمساعدة الولايات على بدء إعادة فتح اقتصاداتها بأمان.

وشدد ترامب، الذي كان جالسا بجوار ديسانتيس في المكتب البيضاوي، على أن الولايات المتحدة تقوم باختبارات كافية لحماية الأميركيين الذين يعودون إلى العمل.

وتعرضت إدارته لانتقادات حادة لعدم الإشراف على اختبارات واسعة النطاق.

ورفض الرئيس التلميحات القائلة بأن الإدارة كانت بطيئة في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك التقارير التي كانت تتحدث عن انتشار الفيروس يوميا في يناير وفبراير.

وشدد على قراره بتقييد الرحلات الجوية من الصين، رغم أن أكثر من 400 ألف مسافر من الصين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد ذلك، وقال عن القرار "سواء بسبب الحظ أو الموهبة أو أي شيء آخر، فقد أنقذنا آلاف الأرواح".