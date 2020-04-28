سجلت روسيا، الثلاثاء، زيادة قياسية في أعداد المصابين خلال يوم واحد لتقترب الحصيلة الإجمالية من الـ100 ألف، فيما وصلت الصين تسجيل أرقام قليلة للغاية مما يشير إلى أن البلاد على طريق القضاء على الوباء.
وقالت أرقام رسمية إنه روسيا سجلت أكبر عدد يومي من الإصابات بواقع 6411 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألف و558 إصابة.
وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد حول العالم:
- السلطات الصينية تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا.
- الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
- الصين: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82836 والوفيات 4633.
- سنغافورة تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- الهند تسجل 62 حالة وفاة و اكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
- تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل والإجمالي 15589
- الإعلان عن تسجيل 163 وفاة جديدة و1144 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.
- جامعة جونز هوبكنز: 1303 إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.