سكاي نيوز عربية - أبوظبي

سجلت روسيا، الثلاثاء، زيادة قياسية في أعداد المصابين خلال يوم واحد لتقترب الحصيلة الإجمالية من الـ100 ألف، فيما وصلت الصين تسجيل أرقام قليلة للغاية مما يشير إلى أن البلاد على طريق القضاء على الوباء.