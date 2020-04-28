وظهر حوالى 80 بالمئة من إصابات كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب الإحصائية التي أعدتها الوكالة مساء الاثنين.

وأظهرت الإحصائية أن ما لا يقل عن 3 ملايين و3 آلاف و344 شخصا حول العالم أصيبوا بالفيروس، منذ ظهوره في وسط الصين في ديسمبر الماضي، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جراء الفيروس الفتاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا 1393779 شخصا توفي منهم 126233، وفي الولايات المتحدة 980008 مصابين توفي منهم 55637.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من الأعداد الحقيقية للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب علاجا في المستشفى.