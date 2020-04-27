وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية.

وتابع قائلا: "أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل".

وأضاف، استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى، في 21 دولة، بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول إفريقيا جنوب الصحراء... يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها".

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية يناير، مشددا على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

واستطرد "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات.