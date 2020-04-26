وخلفت جائحة "كوفيد-19" ما لا يقل عن 200.736 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 2.864.070 سُجّلت رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء، وتماثل للشفاء ما لا يقل عن 772.900 شخص.

وهذا العدد من الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا صغيرا من العدد الفعلي لمَن أصيبوا بالعدوى، إذ إن بلدانا عدة لا تجري اختبارات الكشف سوى للحالات التي تتطلّب النقل إلى المستشفى.

ومنذ مساء الجمعة، تم تسجيل 6813 وفاة جديدة و93320 إصابة في كل أنحاء العالم.

والولايات المتحدة التي سجّلت أوّل وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ أوائل فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّرًا مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.

وبعد الولايات المتحدة، البلدان الأكثر تأثّرًا هي إيطاليا التي سجّلت 26384 وفاة من بين 195351 إصابة، تليها إسبانيا مع 22902 وفاة و223759 إصابة، ثمّ فرنسا مع 22614 وفاة و161488 إصابة، والمملكة المتّحدة مع 20319 وفاة و148377 إصابة.

وسجّلت الصين (باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو) حيث بدأ الوباء رسميًا 82816 إصابة بما في ذلك 4632 وفاة.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:

- الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة.

- المكسيك: إجمالي مصابي كورونا 13842 إصابة و 1305 وفيات.

- سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

- سجلت مصر 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء، في حصيلة جديدة.

- تجاوزت حصيلة وفيّات كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا 20 ألفًا، الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بريتي باتال "مأسويًّا للغاية"، لكنّها دعت السكّان إلى "التحلّي بالقوّة" لمواصلة الحجْر.

- ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350.

- الجزائر تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495.

- بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا و23 وفاة في ويلز.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 656.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 120.