وأوضح متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.

وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي بعدما أمضى 3 أيام في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل.

وتتزايد الانتقادات لحكومة جونسون مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، والإغلاق المفروض على الصعيد الوطني قبل شهر.

وتجاوز عدد وفيات الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات البريطانية الـ20 ألفا، مما يجعلها خامس دولة تصل إلى هذه العتبة القاتمة.

وتقول الحكومة إن 20319 شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" لقوا حتفهم في المستشفيات البريطانية، بزيادة 813 عن اليوم السابق.

ولا يشمل العدد الوفيات في دور رعاية المسنين، والتي من المحتمل أن يبلغ عددها الآلاف.