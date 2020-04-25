وقال مراسلو "فرانس برس" في المكان، إن الشرطة طوقت سجن "فيلا ديفوتو" الذي يضم نحو 2200 نزيل في العاصمة الأرجنتينية، فيما سمع دوي انفجارات.

وصعدت مجموعة سجناء إلى سطح المبنى وحرقت عددا من أغطية الستائر، ورمت أغراض على الحراس الذين حاولوا صدهم.

ولم تعلق السلطات على أعمال الشغب، كما لم تعط تفاصيل بشأن إمكان وجود إصابات.

وكان ممكنا سماع سجناء يصرخون مطالبين قاض بالاستماع إلى قضيتهم وتوفير حماية أفضل ضد الوباء، بعد أيام من تأكيد إصابة مأمور في السجن بفيروس كورونا.

وكتب على لافتة علقت على سطح السجن "كوفيد 19 في ديفوتو، قضاة الإبادة الجماعية"، فيما كتب على أخرى "نرفض الموت في السجن".

واندلعت أعمال شغب عدة أخرى في السجون الأسبوع الماضي، بما في ذلك في فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس أيرس، حيث توفي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس الماضي، وسجلت أكثر من 3400 إصابة و167 وفاة بفيروس كورونا.