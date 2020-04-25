وكان من بين هذه الحالات الجديدة، 11 حالة واردة من الخارج، مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق التي بلغت 34.

وكان من بين تلك الحالات 4 واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82816 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند نفس المستوى، وهو 4632.