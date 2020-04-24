ويقل عدد المتوفين الجدد، الجمعة، عن الرقم الذي سُجل الخميس، البالغ 464، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة الحماية المدنية أن حصيلة الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في إيطاليا يوم 21 فبراير، بلغت 25969 وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

اما فيما يتعلق بالإصابات الجديدة بوباء "كوفيد-19"، فقد ارتفعت الجمعة، لتصل إلى 3021، وهو رقم أعلى من نظيره ليوم الخميس البالغ 2646.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 192994، وهو الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد حاملي المرض المسجلين حاليا إلى 106527 من 106848 الخميس، وهو خامس انخفاض يومي على التوالي.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في أسرة العناية المركزة، الجمعة، 2173 مقابل 2267 الخميس، في اتجاه نزولي طويل المدى للأعداد.

كما أعلنت إيطاليا عن وصول عدد المتعافين من كورونا إلى 60498 ممن سجلوا ضمن حالات الإصابة، وكان العدد الخميس هو 57576 حالة.

وقالت الوكالة إن عدد من تم فحصهم حتى اليوم بلغ 1.148 مليون شخص، مقابل 1.053 في اليوم السابق، وذلك من بين عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة.