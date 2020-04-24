وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه متأكد من أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك".

وأضاف "هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه".

وتابع" تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح".

وجونسون الذي شخصت إصابته أواخر مارس الماضي هو، حتى اليوم، رئيس الحكومة الوحيد في العالم المصاب بـ"كوفيد-19".

وظل جونسون في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية، لندن، لعدة أيام، 3 منها في العناية المكثفة قبل أن يخرج منه في مطلع أبريل الجاري.

لكن رئيس الوزراء المحافظ (55 عاما) لم يعد إلى عمله فورا، بل يمضى فترة نقاهة، وينيب عنه وزير الخارجية، دومنيك راب.

ومع ذلك، بدأ جونسون جزئيا في إدارة حكومته خلال الأيام الأخيرة مع تحسن حالته، إذ يعطي توصياته لوزير الخارجية عبر الهاتف ، بحسب ما قال وزير الدولة البريطاني، مايكل غوف، قبل عدة أيام.

ومنذ بداية تفشي الوباء في بريطانيا، وجهت أصابع الاتهام إلى حكومة جونسون بالتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وظلت هذه الانتقادات مسترة، مع تزايد أرقام الضحايا.