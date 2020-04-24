وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 190 ألفا في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر في الصين.

وسجلت حوالى ثلثي الوفيات في أوروبا، استنادا إلى مصادر رسمية، بحسب الوكاله ذاتها.

وتم إحصاء 190 ألفا و89 وفاة في العالم من أصل مليونين و698 ألفا و733 إصابة، بينها 116 ألفا و221 وفاة في أوروبا من أصل مليون و296 ألفا و248 إصابة، مما يجعل من أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19.

والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات (49963) تليها إيطاليا (25549) وإسبانيا (22157) وفرنسا (21856) والمملكة المتحدة (18738).

وفي بكين، ذكرت السلطات الصينية أن تم تسجيل 6 إصابات فقط في البر الصيني الرئيسي، وكانت البلاد سجلت 10 إصابات الخميس.

ولم تسجل الصين وفيات هذا الأسبوع.

وتقول بكين إن نحو 960 من مواطنيها يخضعون للعلاج من جراء الإصابة في الفيروس، فيما غادر نحو 77 ألفا المستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات 82804 وإجمالي الوفيات 4632.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

-تسجيل حالتي وفاة جديدتين و12 حالة إصابة بفيروس كورونا في السودان، والإجمالي 174 إصابة، و16 وفاة.

- إسرائيل تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 14882.

- عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز حاجز 190 ألفا حول العالم.

- السلطات الصينية تعلن عدم وجود وفيات جديدة بفيروس كورونا.

- الصين تعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أفاد مراسلنا في العاصمة الهندية، نيودلهي، بتسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1684 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 718 والإصابات إلى 23077.

- روسيا تعلن عن تسجيل 5849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

- غرمت السلطات في كازاخستان أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يظهر أحد أصدقائه يقص له شعره منتهكا بذلك قواعد الحجر في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 150383 عقب تسجيل 2337 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5321 عقب تسجيل 227 وفاة جديدة.

- وزير الصحة البريطاني يقول إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا.

- الولايات المتحدة: تسجيل 3176 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار لتمويل لمستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.

- إخلاء البرلمان في السلفادور بعد الإشتباه بإصابة نائبة بكوفيد 19.