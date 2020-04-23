وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية: "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها. وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.

وخلال المؤتمر، تحدث مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبيرت ريدفيلد، بشأن تصريح سابق عن الموجة الثانية لكورونا.

وقال: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".

كما تحدث الرئيس الأميركي أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعدنا في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورنا إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم.

وأشار ترامب إلى أن المزيد من الولايات في البلاد سيكون بإمكانها قريبا أن تعيد فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، مشجعا الحكام على فعل ذلك على مراحل، لكنه أضاف أنهم سيقومون بما هو الأفضل.

كما كشف أن هناك ولايات أخرى ستكون قادرة على إعادة فتح اقتصادها تدريجياً.

وتابع: "نساعد حكام الولايات على تعزيز قدرات اختبارات كورونا"، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الوباء في نيويورك تسير على ما يرام.

توقيع مرسوم الهجرة

وخلال المؤتمر أيضا، أعلن ترامب أنّه وقّع مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال: "في سبيل حماية عمّالنا الأميركيين الرائعين، وقّعت لتوّي أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتّحدة".

ويسري التعليق لمدة 60 يوماً على تصاريح الإقامة الدائمة (غرين كارد) فقط، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.