وكشف قوجة عن 3083 إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98674.

وعدد الحالات الجديدة هو الأدنى منذ 4 أبريل نزولا من 4611 حالة تم الإبلاغ عنها الثلاثاء.

وقال وزير الصحة التركي للصحفيين: "تشير البيانات إلى أن تفشي المرض تحت السيطرة".

لكنه حذر من أي تخفيف للتدابير لاحتواء الانتشار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقيم الناس عادة موائد إفطار مع العائلة والأصدقاء.

من جانبه، قال الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع إن عدد الإصابات اليومية يستقر، وان البلاد قد تنتقل إلى الحياة الطبيعية بعد رمضان وعيد الفطر.