وشدد المدير العام، في مؤتمر صحافي، عبر الفيديو، على أنه "أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها أعلنت حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في الوقت المناسب، مما أفسح في المجال أمام الدول للاستعداد، وإعداد خطط التصدي.

وقال : "أعتقد أننا أعلنا حالة الطوارئ في الوقت المناسب" في 30 يناير، مضيفا أن دول العالم كان لديها "متسع من الوقت للتصدي".

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقيم ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية تؤدي المهام المنوطة بها أم لا، وذلك في إطار مراجعة تجريها واشنطن عقب تجميد الرئيس دونالد ترامب للتمويل المخصص للمنظمة.

وقال بارسا، في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تبحث أيضا عن شركاء بديلين بعيدا عن منظمة الصحة العالمية للقيام بمهام مثل التطعيم، وإن جزءا من المراجعة الأميركية يتعلق بتقييم مدى توفر شركاء جدد.

وفي هذا الإطار، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تعتقد بقوة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بتفشي فيروس كورونا المستجد.

واتهم بومبيو الصين بأنها لم تبلغ عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر "لمدة شهر حتى انتشاره في كل الأقاليم داخل الصين".