وجاء في بيان الاتحاد أنه في المجمل أصيب 3474 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بوباء كوفيد-19 من بينهم 1307 أطباء. وتوفي 24 منهم، 14 من بينهم أطباء، وفق المصدر نفسه.

وأودى الوباء في تركيا حتى يوم الأربعاء، بحياة 2259 شخصا من أصل أكثر من 95 ألف مصاب، حوالي نصفهم في مدينة إسطنبول، وفق آخر حصيلة.

وقال اتحاد أطباء تركيا إن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين يعملون في إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تضمّ حوالى 16 مليون نسمة.

وسيُفرض حجر إلزامي لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس المقبل في أكبر 31 مدينة في البلاد، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويُفرض عزل إلزامي على سكان 31 مدينة رئيسية في تركيا خلال نهاية كل أسبوع، لكن هذا الخميس هو يوم عيد رسمي في تركيا، إذ قررت السلطات أن تفرض حظرا للتجوال الخميس وتمدده ليشمل الجمعة أيضاً.

واتخذت السلطات التركية قرار فرض عزل في نهاية كل أسبوع في 11 أبريل الجاري، فيما كان تفشي وباء كورونا يتسارع في مختلف أنحاء البلاد.

ويخضع المسنون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأفراد دون 20 عاماً، للعزل الإلزامي منذ أسابيع عدة.