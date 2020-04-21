وقال أركوري للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هذا يمنحنا القوة للمضي قدما. يوجد حاليًا حوالي 2500 مريض يتلقون رعاية مكثفة بعد إصابتهم بالفيروس".

وأضاف أركوري: "كنا نواجه كربا في كل ليلة، إلى أين نرسل هذه الأجهزة التي في النهاية تنقذ الأرواح، عندما لا يكون هناك ما يكفي من أجهزة التنفس لأولئك الذين يحتاجون إليها".

وقال إنه سيحافظ على هذا الوضع طوال حياته، قائلا: "لا أتمنى أن يعاني أي شخص آخر من معضلة اختيار المستشفى الذي يستقبله".

ولعدة أيام على التوالي في إيطاليا، يتناقص عدد المرضى في أقسام العناية الفائقة.

ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، قد وصل حتى الآن إلى أكثر من 24 ألف حالة وفاة، وقد غمرت المستشفيات في الأسابيع الأولى، خاصة في مناطق الشمال حيث سُجلت معظم الحالات المعروفة.