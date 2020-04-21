وتوفي 170 ألف و566 شخصا في العالم (من أصل 2,483,086 حالة إصابة)، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا (1,215,424 حالة) القارة الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114)، وإسبانيا (21 ألفا و282)، وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).

وأعدت وكالة فرانس برس الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتبها من السلطات الوطنية المختصة، ومعلومات منظمة الصحة العالمية.