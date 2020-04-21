وأظهر إحصاء معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء، أن عدد وفيات الفيروس في ألمانيا زاد بواقع 194 إلى 4598، حسبما ذكرت "رويترز".



وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين ، يوم الجمعة، أن وباء "كوفيد-19" في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.

وقال ينس شبان في مؤتمر صحفي "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح.. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، وفقا لفرانس برس.

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.

وأوضح أنه تم إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية اعتبارا من شهر أغسطس.