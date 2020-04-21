وقال خلال مؤتمر صحفي: "يقف بلدنا متحدا في جهودنا لهزيمة الوباء العالمي وإنقاذ حياة الناس ومساعدة بعضنا البعض للوصول إلى غد أفضل".

وأضاف "لكن بالأمس، صرف العنف العبثي والمأساة في نوفا سكوتيا انتباهنا عن هذه القضية المشتركة حيث حصد مسلّح أرواح 18 شخصا على الأقل".

وتابع ترودو: "لم يكن يجب أن تحدث هذه المأساة. ليس للعنف مكان في بلدنا".

وطالب رئيس وزراء كندا وسائل الإعلام بـ"عدم استعمال اسم أو صور منفذ هذه الأفعال الرهيبة (...) لا تقدموا له هذه الهدية، فلنركز بدلا من ذلك على الضحايا وأقربائهم".

وقالت الشرطة إن المنفذ هو غابريال ورتمان (51 عاما)، ويعمل في مجال صناعة أطقم الأسنان.