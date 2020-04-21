وتقريبا فرضت كل الولايات البرازيلية إجراءات البقاء في المنزل، وتستعد بعضها لتمديد الإجراءات حتى منتصف شهر مايو، بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بأنه بإمكان المحافظين وحكام الولايات اتخاذ قرار بشأن إجراءات العزل الاجتماعي بغض النظر عن موقف الحكومة الفيدرالية.

لكن بولسونارو يريد إعادة فتح البلاد سريعا لوقف تدهور الاقتصاد البرازيلي المنهك.

وقال بولسونارو للصحفيين أمام قصر الرئاسة في برازيليا: "كل شيء يفعل بمبالغة ينتهي بجلب مشكلات. هذه الإجراءات لم تحقق هدفها في بعض الولايات. أتمنى أن يكون هذا هو آخر أسبوع من العزل، من هذه الطريقة في مكافحة الفيروس".

ويفضل الرئيس البرازيلي نموذجا أقل تقييدا يتضمن عزل المجموعات الأكثر عرضة للإصابة في المنزل حتى نهاية التفشي.

وبعد أن أقال لويز هنريك مانديتا وتعيين نيلسون تيتش وزيرا للصحة، قال عدد من المحافظين إنهم يدرسون فرض إجراءات عزل أكثر تقييدا في محاولة للحد من التفشي.

كان تيتش قد نشر في السابق مقالا يدافع عن إجراءات العزل لكنه لم يتحدث منذ خطاب تقديم غامض، الجمعة، ومن غير الواضح ما الذي سيفعله في منصبه.

وتحدث بولسونارو بعد يوم من اجتماع مفتوح بعشرات الأنصار الذين أرادوا غلق الكونغرس والمحكمة العليا في البلاد، وأثار تواجده في مثل هذه التظاهرة إدانة واسعة في دولة تحملت الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985.

ونفى الرئيس البرازيلي أنه يهاجم ديمقراطية البلاد في الاحتجاج، لكنه قال "في الحقيقة أنا الدستور".

وحتى الآن لم ينتقد وزير الصحة الجديد تواجد رئيسه في التجمع، الذي انتهك توصيات الكثير من مسؤولي الرعاية الصحية.