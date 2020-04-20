وتسارعت مرة أخرى وتيرة الوفيات بـ"كوفيد-19" في فرنسا، بعد عدة أيام من التباطؤ.

بيد أن عدد الأشخاص المودعين في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يشير إلى أن تطبيق إجراءات العزل العام بأنحاء البلاد منذ ما يزيد على شهر كان له آثار إيجابية في احتواء المرض.

وقال جيروم سالومون، مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا في مؤتمر صحفي، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة اثنين في المئة أمس الأحد.

وأضاف "هذه الليلة، تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".

وأوضح أن "وفيات كوفيد-19 تتخطى بأشواط كل جائحات الإنفلونزا، حتى تلك الأكثر فتكا".