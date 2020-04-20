والاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 108 آلاف و237 مصابا، أي أقل بعشرين إصابة عن الأحد.

وقال رئيس جهاز الحامية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي، إنها "المرة الأولى"، معتبرا أنه "معطى إيجابي".

وبالرغم من تراجع عدد المصابين، فإن وكالة الحماية المدنية، أكدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، بعد تسجيل 454 حالة الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة الأحد.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ تشفي المرض في 21 فبراير بـإيطاليا، إلى 24114، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 181228.

وبلغ عدد من دخلوا وحدات العناية المركزة الاثنين، 2573 مقابل 2635 شخصا، الأحد.

أما إجمالي عدد من تعافوا من وباء "كوفيد-19"، فقد وصل الاثنين إلى 48877، مقابل 47055 الأحد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.