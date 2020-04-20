وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو وحزب أزرق أبيض الذي يقوده غانتس بيانا مشتركا ذكر أنهما وقعا اتفاقا للوحدة بعد انتخابات أبريل وسبتمبر 2019 والثاني من مارس التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

وبعد انتهاء انتخابات الثاني من مارس بطريق مسدود، اتفق الزعيمان أواخر الشهر الماضي على محاولة تشكيل حكومة وحدة "طارئة" للتعامل مع أزمة فيروس كورونا الملحة.

وبإنهاء أسابيع من المفاوضات، أعلن الجانبان الاتفاق اليوم الاثنين، وهو الحل الوحيد قبل الاضطرار إلى خوض انتخابات أخرى.

ولم تعلن شروط الاتفاق على الفور لكن الإعلام الإسرائيلي قال إنها تدعو لفترة ثلاث سنوات- يخدم نتنياهو كرئيس وزراء في نصفها الأول ويتولى غانتس المنصب في النصف الثاني.