وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل إلى 15 ألف جندي في التاسع من مايو، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.

وقالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لـوزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو "ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي، أو ما إذا كان أي من جنودها قد أصيب بفيروس كورونا أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية، إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.