وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف اليوم الاثنين وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأنه آمن.

وكان الرئيس الروسي قد أمر بإغلاق معظم الأعمال، باستثناء الصناعات الأساسية، حتى الثلاثين من أبريل، وأمر معظم الأقاليم الروسية بإجراءات الحجر الصحي الصارمة.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الإغلاق الصارم والفحص الأوسع في العاصمة ساعدا على منع تفجر حالة تفشي الفيروس لمستوى خطير وخفض العبء على نظام الرعاية الصحية.

وشكلت موسكو ما يقرب من ثلثي إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، البالغ عددها 47121 حالة إصابة، من ضمنها 405 حالات وفاة.