وفي أحدث إشارات تعافي الصين من الفيروس الذي بدأ في التفشي فيها أواخر عام 2019، قالت بكين إنها لم تسجل أي وفاة بكورونا، لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين.

وفيما يلي أبرز تطورات فيروس كورونا عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا إلى 12 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

- منظمة أطباء بلا حدود تقول إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا.

- ألمانيا تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- ترامب يقول إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 17265 عقب تسجيل 1553 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 543 عقب تسجيل 36 وفاة جديدة.

- مراسلنا: السلطات الهندية تبدأ اليوم تخفيف بعض قيود الحظر في بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق عدم انتشار وباء كورونا.

- الكوريون الجنوبيون يعودون للعمل ويزدحمون في الحدائق والمراكز التجارية بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

- نيوزيلندا تمدد العزل العام أسبوعا وتخفف الإجراءات في 27 أبريل.