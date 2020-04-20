وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن "من هذا العدد كانت هناك 8 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، بتراجع عن 9 حالات في اليوم السابق".

وكانت هناك 4 حالات عدوى محلية، من بينها 3 حالات فيإقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل، مقابل 44 في اليوم السابق.

ويوجد الآن في بر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة، و4632 حالة وفاة، بنهاية يوم 19 أبريل.