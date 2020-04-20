وأعلن الرئيس أندري راجولينا، الأحد، أن الحجر المفروض في المدن الرئيسية الثلاث في البلاد من أجل احتواء جائحة فيروس كورونا، سيُرفع تدريجا بدءا من الاثنين.

وقال راجولينا في خطاب متلفز: "سنعيد بشكل تدريجي المسار الطبيعي لحياة السكان. سنبدأ بفعل ذلك لمدة نصف نهار، من السادسة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر".

وأشار إلى أنه ابتداء من صباح الاثنين، ستستأنف وسائل النقل العام الخدمة في العاصمة أنتاناناريفو، وكذلك في فيانارانتسوا (وسط)، وتواماسينا (شرق)، لافتا إلى أنه سيعاد أيضا فتح المدارس لفصول معينة يوم الأربعاء.

ومع ذلك، لن يتمكن السكان من "مغادرة مدينتهم"، وسوف يكون لزاما عليهم أن يرتدوا في الأماكن العامة أقنعة سيبدأ توزيعها اعتبارا من يوم الاثنين، فيما حذر الرئيس من أن الذين لن يرتدوا أقنعة سيعاقبون.

وتعد إفريقيا حتى الآن أقل قارات العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، وفقا للأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومات.