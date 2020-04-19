وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 744 ألفا.

وزادت الحالات الجديدة أمس السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

ورغم الخطر الذي ما يزال قائما، إلا أن آلاف الأميركيين تحدوا أوامر البقاء في المنازل، وقرروا الخروج في مسيرات مناهضة لإجراءات الإغلاق.

وتصاعدت الضغوط، من أولئك الذين يخشون على سبل عيشهم، على السلطات الأميركية لتخفيف الألم الاقتصادي لعمليات الإغلاق بسبب كورونا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط هو الآخر لتخفيف إجراءات الإغلاق بحلول 1 مايو المقبل، وهي خطة تعتمد جزئيا على المزيد من الاختبارات.

وكان ترامب أصر على أن إدارته ستنصف ملايين العائلات والشركات الأميركية المتضررة من كوفيد-19.