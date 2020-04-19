وبالتالي ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس إلى 16060 على الأراضي البريطانية.

وبشكل إجمالي، أوقع فيروس كورونا المستجد 16060 وفاة في المستشفيات البريطانية من اصل 120067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قررت الخميس الماضي تمديد إجراءات الحجر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وكانت هذه الإجراءات أقرّت في 23 مارس بهدف إبطاء مسار تفشي الفيروس.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن على الصين الإجابة على أسئلة صعبة عن كيفية ظهور فيروس كورونا وما إذا كان في الإمكان منع ظهوره.

وأضاف الوزير البريطاني في رده على سؤال بشأن إمكانية "محاسبة" الصين "دون شك لن يمكننا العمل كالمعتاد بعد هذه الأزمة، وسيتعين علينا أن نوجه أسئلة صعبة بشأن كيفية حدوثه وعن مسألة أنه كان من الممكن وقفه مبكرا".