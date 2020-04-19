وقالت القناة أن مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاح الجو الملكي جاهز لنقل اللوازم الوقائية.

وكان من المقرر أن تصل الشحنة قادمة من تركيا شاملة 400 ألف زي وقائي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، في وقت سابق من اليوم ، إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.



وأضاف جوف، لقناة "سكاي نيوز"، "الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود بعد".