وكانت البلاد قد سجلت 565 وفاةً يوم أمس جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك في البلد الذي يعد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20453 حالة.

أما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، فقفز إلى 195344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.

ويمكن تفسير انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد بتباطؤ عملية تسجيل الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما كشف مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون.

ويلي هذا الانخفاض عامةً ارتفاع جديد في الوفيات مطلع الأسبوع.

وتعتقد السلطات الصحية أن إسبانيا بلغت ذروة تفشي الوباء في 2 أبريل حين أحصت 950 وفاة في يوم واحد. لكنها غير مستعدة بعد للتوصية برفع تدابير العزل التي تعتبر من الأكثر تشدداً في أوروبا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السبت أنه سيطلب من البرلمان تمديد العزل حتى التاسع من مايو.