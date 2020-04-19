وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن نحو ثلثي الوفيات سجلت في القارة الأوروبية، بحسب تعداد تجهزه ويستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وأوضحت أن 160502 شخصا في العالم توفوا (من أصل 2,331,338 أصيبوا).

ومن بين هؤلاء 101398 شخصا توفي في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة).

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (39090)، تليها إيطاليا (23227)، فإسبانيا (20453) وفرنسا (19323) والمملكة المتحدة (15464).

وفي منطقة الشرق الأوسط، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى أكثر من 82 ألفا، وهو رقم يعادل تقريبا عدد المصابين في تركيا. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إيران 5118.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة العربية والعالم:

- وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915.

- أمير الكويت يدعو المواطنين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي.

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 25 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يصل إلى 305.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 حالة و4 وفيات.

- وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات عن فيروس كورونا.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 57 حالة شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- مراسلنا: تسجيل إصابة جديدة بكورنا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في لبنان ليصل الإجمالي إلى 673.

- ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 431 حالة، بعد تسجيل 7 حالة، 5 منها لأم وأربع من بناتها.

- احتفل عدد من رجال الدين بعيد القيامة "الفصح"، وفق التقويم الشرقي، في كنيسة القيامة بالقدس، الأحد، حيث منعت جائحة فيروس كورونا المستجد المصلين من حضور القداس الاحتفالي.

- وكالة الأنباء الفرنسية: الوفيات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز الـ 160 ألفا.

- الإصابات بفيروس كورونا في إيران تتخطى عتبة 82 ألف إصابة، وإجمالي الوفيات يصل إلى 5118.

- تباطؤ معدل الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا بعد تسجيل 410 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

- الحكومة البريطانية: تجاوزنا ذروة تفشي فيروس كورونا ونحن حاليا في مرحلة الثبات.

- وزير بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس كل المهام في البلاد.

- روسيا تسجل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وأظهرت بيانات لمعهد روبرتكوخ للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 2458 حالة، إلى 139897 حالة. ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.

- إصابات كورونا في الهند تتجاوز 15 ألفا وولاية هندية تسمح ببعض النشاط الاقتصادي.

- إندونيسيا تسجل 327 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة.

- ماليزيا تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ،مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 5389.

- قالت حكومة تايوان، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 منهالبحارة كانوا على متن سفن تابعة للبحرية

- خففت كوريا الجنوبية بعض قيود التباعد الاجتماعي مع تراجع إصابات كورونا في أراضيها،

- وأعلنت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها تسع حالات وافدة، وهو أقل عدد منذ 13 مارس، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.