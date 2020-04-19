وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 690714، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394، ليصل إجمالي الوفيات إلى 35443.

وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن بياناتها بخصوص حالات مرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل، مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة، الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.