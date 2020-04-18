وأضاف كومو، في إيجاز صحفي يومي، أن من ينقلون إلى المستشفيات يوميا استمر حول معدل ألفي مريض، وهو معدل قال إنه "ما زال العدد الغالب".

وتخطت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم باتت تسجل الآن 700,282 إصابة بكوفيد-19 و36,773 وفاة وفق الجامعة.

واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة)، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، لكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الأرجح" بكوفيد-19.

وهذا الأسبوع، أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.