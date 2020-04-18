وقال توني هولوهان خلال برنامج تلفزيوني "نعتقد أننا قمنا بتسوية هذا المنحنى، لدرجة أنه لا توجد ذروة، ويمكننا المضي قدما على مستوى منخفض وحتى أن نخفضه أكثر".

وأضاف أن الالتزام على الصعيد الوطني بالإغلاق، المفروض حتى 5 مايو، أنقذ بالفعل مئات الأرواح،وقلل عدد من أدخلوا إلى العناية المركزة.

وسجلت إيرلندا 530 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و13980 إصابة مؤكدة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الصادرة الجمعة.

وكانت إيرلندا، مثل العديد من البلدان الأخرى، تستعد لارتفاع عدد الإصابات ولوصولها إلى الذروة حين تصبح المستشفيات مكتظة بالمرضى.

لكن هولوهان قال إن التحليل يظهر أن معدل انتقال الفيروس، وهو عدد الأشخاص الذين ينقل مريض مؤكد إليهم الفيروس، هو الآن أقل من واحد.

وقال "هذا يعني أن الشخص المصاب ينقل العدوى في المتوسط إلى أقل من شخص آخر".

وأضاف "إذا واصلنا على هذا المنوال، فإن معدل الإصابة بين السكان سيستمر في الانخفاض".

ولا تزال هناك مخاوف بشأن العدد الكبير من الإصابات والوفيات في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء إيرلندا.