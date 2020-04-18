ويزيد هذا العدد، الذي سجل في المستشفيات البريطانية، بنحو 41 حالة وفاة عن حصيلة الجمعة، التي اعلنتها وزارة الصحة البريطانية، والتي بلغت 847 حالة وفاة.

وسجلت البلاد أيضا 5526 حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مناطق بريطانيا الأربع (إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) إلى 114217 إصابة، وفقا لفرانس برس.

وقالت وزارة الصحة إنه تم فحص 357023 شخصا، وتبين إصابة 114217 منهم بفيروس كورونا الجديد.

وكانت أعلى حصيلة وفيات يومية سجلتها بريطانيا في التاسع من أبريل، عندما قالت الحكومة إن 980 شخصا توفوا، ومنذ ذلك الحين تسجل الوفيات اليومية انخفاضا طفيفا وكانت أقل من 800 حالة معظم هذا الأسبوع، حتى ارتفعت مجددا في 15 أبريل وسجلت 861 وفاة، ثم انخفضت الجمعة قبل أن ترتفع مجددا اليوم السبت، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات، الامر الذي عرضها للانتقاد لأنها لا تتضمن الوفيات في دور المسنين والعجزة أو دور الرعاية أو المنازل.

وكان مكتب الاحصاءات الوطنية، الذي يحصي الوفيات بشكل أكثر شمولا ولكن مع فارق 10 أيام، قد أحصى 217 وفاة مرتبطة بالوباء في الثالث من أبريل في دور المسنين في كل من إنجلترا وويلز، وفق آخر تعداد أسبوعي له، غير أن منظمة "كير إنغلند"، التي تمثل دور مسنين مستقلة، قالت إن العدد الفعلي للوفيات خارج المستشفيات أكبر بكثير وأنه قد يصل إلى 7500 حالة وفاة إضافية.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قررت، الخميس الماضي، تمديد الإغلاق العام لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وكانت السلطات في بريطانيا قد أقرت الإغلاق العام في الثالث والعشرين من مارس، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد، وأعلنت في اليوم التالي تسريع وتيرة جهودها لتطوير لقاح في أقرب وقت.