وأحصيت 2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجلت بشكل خاص في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالوباء إذ سجلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضا في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.

ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظرا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة.

وظهر "كوفيد-19" لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019، وذلك في مدينة ووهان بوسط الصين، قبل أن ينتشر في جل دول العالم.

ومع تفشيه، فرض الحجر المنزلي على ما يزيد عن 4,4 مليار شخص، فيما طالت البطالة الجزئية أو التامة عشرات ملايين الأشخاص، بينهم 22 مليونا في الولايات المتحدة وحدها.

وأدى التفشي السريع والكبير لكورونا المستجد في العالم إلى انتقاد منظمة الصحة العالمية، من قبل مسؤولي عدد من الدول، أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، إنه سيعلق تمويل منظمة الصحة العالمية على خلفية طريقة تعاملها مع هذه الجائحة.

كما دعا قادة مجموعة السبع، الخميس، إلى "مراجعة شاملة وعملية إصلاح" منظمة الصحة الدولية.