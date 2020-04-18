وشددت الوكالة على قدرة عصابات الجريمة المنظمة على التكيف لخدمة أسواق جديدة، مضيفة إن تلك العصابات تستغل "نقص المنتجات الأصلية وقلق المواطن العادي في أنحاء القارة".

وأشارت "يوروبول" إلى أن المنتجات التي يباع معظمها عبر مواقع إلكترونية أو تعرض في تطبيقات خدمات الرسائل تأتي من دول داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم سبعة وعشرين دولة، هذا إلى جانب الهند والصين أيضا.

وقالت كاثرين دي بول الرئيسة التنفيذية للشرطة الأوروبية "يوروبول" إن المنتجات المغشوشة "لا تفي بمعايير الجودة المطلوبة وتشكل تهديدا حقيقيا للصحة والسلامة العامة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وحذرت "يوروبول" من أن المسألة لا تقف عند حد أدوات الوقاية الشخصية، بل إنها تتجاوز ذلك للعقاقير الطبية مثل علاج الملاريا "كلوروكين".