وكان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري (77عاما) وكان من بين أقوى الشخصيات في نيجيريا وكان في السبعينات من العمر ومصابا بمشكلات صحية أساسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، غاربا شيهو، على تويتر " تأسف الرئاسة لإعلان وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري.

وأضاف "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجا. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".

وأكد المتحدث فيمي أديسينا أيضا وفاة كياري.

وكياري أبرز شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا في نيجيريا التي يوجد بها 493 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة طبقا للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وسافر كياري إلى ألمانيا في أوائل مارس مع وفد من المسؤولين النيجيريين لعقد اجتماعات مع شركة سيمنس، وحضر اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار لدى عودته إلى نيجيريا.

وكانت رويترز قد ذكرت في 24 مارس أن كياري أصيب بفيروس كورونا.

ويعاني بخاري نفسه من مشكلات صحية لم يتم كشف النقاب عنها وقضى 5 أشهر للعلاج في لندن في 2017.