وقال الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: "قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.

وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء".

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن "هؤلاء أناس رائعون وهم أميركيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله"، وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة.

وأكد أن بعض الولايات الأميركية ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة.

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 34 ألفا

وفي وقت سابق، أظهر إحصاء لرويترز ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 34 ألفا، الجمعة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء.

وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفعت بنحو 33 ألفا، الخميس.

وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصلت إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.