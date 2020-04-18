والجزائر هي الدولة الأفريقية التي سجلت أعلى عدد وفيات (364) تليها مصر (205) والمغرب (135) وجنوب أفريقيا (50)، حسب الأرقام التي تم جمعها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وسجلت الدول الأفريقية ما مجموعه 19343 إصابة.

من جانبه، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أفريقيا لا تزال قادرة على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك رايان: "أعتقد أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق أكثر مما قد يتوقعه الناس في الخارج".

وأضاف "لا نعتقد أن المرض تخطى القدرة على احتوائه".

وجاءت تصريحات رايان بعد أن قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن من المرجح أن يقتل الوباء ما لا يقل عن 300 ألف أفريقي ويهدد بدفع 29 مليونا إلى دائرة الفقر المدقع.

وفي السياق، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقب اجتماع خصص للقارة الأفريقية أن إفريقيا بحاجة إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك "سوياً، رصد الدائنون الرسميون ما يصل إلى 57 مليار دولار لأفريقيا في 2020".

وأضاف البيان أنّ "دعم دائني القطاع الخاص يمكن أن يبلغ نحو 13 مليار دولار. إنّها بداية مهمة، غير أنّ القارة بحاجة إلى 114 مليار دولار في 2020 في سياق مكافحة كوفيد-19، ما يترك فجوة في التمويل تقدّر بـ44 مليار دولار".