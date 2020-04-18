وأوضحت المسؤولة الأميركية، في تغريدة على موقع تويتر، أن التعليم عن بعد في العاصمة واشنطن سيتواصل خلال فترتي الصيف والربيع.

ومن المرتقب أن تنتهي الدراسة في العاصمة واشنطن، بحلول 29 من مايو المقبل، لكن كان من المقرر أن تنتهي في الـ22 من يونيو المقبل.

وأوضحت أن مسؤولي التعليم يعتزمون بدء الموسم المقبل أي 2020-2021، قبل فترة مبكرة بثلاثة أسابيع.

وأعربت عن شكرها للتلاميذ وعائلاتهم، وأثنت على جهود الالتزامن بالتباعد الاجتماعي، وقالت إن اتخاذ قرار التمديد كان صعبا.

وأكدت أن إغلاق المدارس كان من بين أصعب القرارات التي اضطرت إلى اتخاذها، في إطار جهود التصدي للوباء.

وأشارت إلى أن المسؤولين يسهرون على سد الحاجيات التقنية، من خلال تقديم الحواسيب والربط بشبكة الإنترنت.

وقامت مدينة واشنطن بتوزيع 16 ألف جهاز ومدت 5 آلاف نقطة اتصال بالإنترنت، وتم إعطاء الأولوية لتلامذة الثانوية العامة، ومن المرتقب أن يحصل طلاب الابتدائي والمتوسط على الأجهزة في وقت لاحق.

وشددت على أن الوباء سلط الضوء على الفوارق الواسعة في البلاد، في إشارة إلى عدم توفر عدد كبير من الطلاب على الأجهزة المطلوبة للتعلم عن بعد.

لكن شبح كورونا لن يتبدد بنهاية الموسم الحالي، فنائب العمدة، بول كين، يقول إن الموسم المقبل أيضا قد يجري في إطار التباعد الاجتماعي.