وأشار تشاو لي جيان للصحفيين في إفادة يومية إلى أن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفا أن المراجعة ممارسة عالمية شائعة.

وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس الخميس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير.

وشكك البعض علنا، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دقة إعلانات الصين بشأن نطاق الوباء في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية الجمعة، إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 46 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس.