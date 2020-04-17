وقال تشاو لي جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19"، وذلك بعدما صرح ماكرون لصحيفة "فايننشال تايمز" الخميس أنه من "السذاجة" القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

وتضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبرت عنها لندن وواشنطن.

وحذرت المملكة المتحدة الصين، الخميس، من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة بشأن ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن".

كما كانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.